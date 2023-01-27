Исправительный центр для осуждённых открылся в Псковской области

10:52, 27 января 2023, ПАИ

Участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) при ИК-6 УФСИН России по Псковской области, открылся в Красногородском районе Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Учреждение предназначено для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ и рассчитано на пребывание в нем 80 осужденных, которые будут проживать в благоустроенном общежитии.



Перед церемонией разрезания красной ленточки начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов и выступающие отметили, что такой вид наказания, как принудительные работы, обусловлен политикой государства, направленной на гуманизацию уголовных наказаний. Работа и получение осужденными новых специальностей способствуют успешной ресоциализации и адаптации в обществе.



Участники мероприятия осмотрели условия для размещения осужденных. Побывали в спальных помещениях, душевых, кухне, столовой, административно-хозяйственных объектах, помещении для нарушителей. В УФИЦ обеспечен круглосуточный контроль с применением систем видеонаблюдения. Созданные условия отвечают требованиям уголовно-исполнительного законодательства, пожарной безопасности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.



Создание подобных мест – это реализация поручения президента РФ, согласно которому в каждом субъекте РФ в 2022 году необходимо было создать не менее 400 мест для осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день в Псковской области создано 780 таких мест. Выполнение данного поручения является примером успешного взаимодействия руководства областного УФСИН с представителями бизнес-сообщества, в частности, с одной из крупнейших компаний аграрного сектора России – Великолукским агропромышленным холдингом, Управлением Министерства юстиции региона, аппаратом правительства Псковской области, другими заинтересованными структурами.



Принудительные работы – альтернатива лишению свободы. Они назначаются за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, ими можно заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом. Осужденные трудоустраиваются на предприятия, получают заработную плату, погашают иски, возмещают вред потерпевшим. Работая, они тем самым отбывают наказание под надзором сотрудников УФСИН, имеют право пользоваться сотовыми телефонами, интернетом и гаджетами, носить гражданскую одежду, иметь при себе денежные средства.



На территории Псковской области работа над увеличением количества мест для осужденных к принудительным работам продолжается.