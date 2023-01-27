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Общество

Росмолодежь запустит проект наставничества с героями СВО

Проект «Твой герой», в рамках которого герои СВО станут наставниками для молодежи, запустит Росмолодежь. Об этом сообщила руководитель ведомства Ксения Разуваева.

«В этом году особую роль уделяем внедрению и развитию наставничества во всех наших проектах. Напомню, что готовится к запуску проект «Твой герой», где будем привлекать в качестве наставников для молодёжи настоящих героев, которые возвращаются со специальной военной операции», - рассказала Разуваева в своем телеграм-канале.

По ее словам, наставничество является тем форматом, который «помогает связывать поколения, культуры, мировоззрения», передает РИА Новости.

Указом президента России от 27 июня 2022 года 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников.
 

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