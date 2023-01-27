Память жертв Холокоста почтили в Себежском районе

13:10, 27 января 2023, ПАИ

Акция, посвященная памяти жертв Холокоста, прошла на братской могиле в Себежском районе 27 января. В ней приняли участие сотрудники местной администрации, районного культурного центра, обучающиеся Себежского специального учебно-воспитательного учреждения и филиала Псковского агротехнического колледжа, пишет газета «Призыв».

«Самое страшное произошло ранним утром в 4 часа утра в январе 1942 года, когда жителей в ночных рубашках фашисты согнали на улицу и по льду Себежского озера гнали под дулами автоматов к этому месту. Именно здесь они были раздеты, украшения, которые были на них, сорваны. Все люди расстреляны и брошены в яму. Очень часто отсюда в 42-м, 43-м, 44-м годах доносились звуки стрельбы. Жители Себежа уже знали, что идёт расстрел земляков», - сказал начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов.

Он объяснил, что до войны еврейское население Себежа составляло до 60 процентов. В годы Великой Отечественной войны в Себеже было создано несколько гетто [жилые зоны на подконтрольных немецким нацистам и их союзникам территориях. – Прим. ред.] для евреев.

«Братская могила хранит в себе сотни останков наших земляков – себежан. Рядом, буквально в нескольких метрах, располагается другое захоронение – советских военнопленных, русских, белорусов, людей разных национальностей, которых расстреливали на этом же урочище. На сегодняшний день наша задача – помнить об этой страшной войне, ухаживать за захоронениями и передавать память о невинно убиенных жертвах, жертвах идеологии фашизма», - отметил Сергей Везовитов.

К каждому захоронению жители возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.