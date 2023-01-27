Псковички могут поучаствовать в конкурсе «Женщины за здоровое общество»

18:18, 27 января 2023, ПАИ

Второй Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество» проходит с 18 января по 28 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество» реализуется в рамках деятельности общественного движения «Женщины за здоровое общество».

Цель конкурса - выявление и оказание поддержки в субъектах Российской Федерации наиболее интересных и полезных проектов, инициатив и практик, направленных на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, формирование в обществе установок ответственного отношения к своему здоровью, популяризацию ценностей здорового образа жизни. В рамках конкурсного отбора будут определены лучшие социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах.

Впервые Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошел в 2021 - 2022 годах. Для участия в конкурсе было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России. В результате были отобраны лучшие проекты в семи основных и семи специальных номинациях.

Награждение финалистов и победителей конкурса состоялось в Совете Федерации. Все проекты — победители конкурса получили разноплановую поддержку на разных уровнях. В том числе информационную поддержку и возможность быть представленными на площадках экономических форумов.

В 2023 году Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов «Женщины за здоровое общество» будет проходить по следующим основным номинациям:

- Технологии для здоровья

- Женское здоровье

- Материнство и детство

- Здоровый образ жизни

- Благополучие семьи.

В каждой номинации — по одному победителю и по два финалиста.

И по специальным номинациям:

- Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении

- ЗОЖ-инфлюенсер

- Ментальное здоровье.

Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума, а в июне, на площадке самого ПМЭФ (14 - 17 июня 2023, Санкт-Петербург), женщины смогут представить свои проекты.

Победители и финалисты конкурса смогут получить:

- информационное продвижение проектов в течение одного года.

- назначение куратора — лидера мнений из специализированной сферы победителя. Организация личных встреч.

- возможность участия в ведущих экономических форумах с участием первых лиц государства, презентация своих проектов и выступление в деловой программе.

- возможность прохождения Образовательной программы профессиональной переподготовки «Лидерство в сфере общественного здоровья», на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Участницы могут подать заявку на конкурс на платформе «Женщины за здоровое общество» в своем личном кабинете. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на платформе.

Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов организован командой проекта «Женщины за здоровое общество» и проводится при поддержке проекта «Здоровье женщин — благополучие нации» платформы Совета Евразийского женского форума, Фонда Росконгресс, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, ГБУЗ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» и АНО «Национальные приоритеты».