Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Компаниям помогут в продвижении продукции по программе «Сделано в России»

Российским компаниям, которые получат добровольный сертификат «Сделано в России»/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложат кобрендинговые проекты. Об этом рассказала директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра Милана Мамбетова, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

«Российский экспортный центр уже начал выдавать сертификаты «Сделано в России». «Птички» на продукцию по обновленным правилам уже получили первые экспортеры. Добровольный сертификат «Сделано в России» — это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под «зонтиком» странового бренда, в том числе это В2В-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое», — отметила Милана Мамбетова.

Участниками программы «Сделано в России» и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие — компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации «Сделано в России».

Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность — именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под «зонтичным» страновым брендом «Сделано в России»/Made in Russia. Подать заявку на участие в программе и получить «птичку» «Сделано в России»/Made in Russia можно по ссылке здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

В России опробуют систему, не позволяющую продавать просрочку
26 января 2023

Псковский эксперт описал преимущества единой квитанции за ЖКХ на примере проекта Сбера
25 января 2023

Расширение списка получателей льгот по транспортному налогу поддержали в Собрании
25 января 2023

Круглый стол «Оплата услуг ЖКХ по одной квитанции» проходит в медиацентре ПАИ
25 января 2023

В мероприятиях по повышению кадрового потенциала АПК участвует Россельхозбанк

24 января 2023

Более 230 млн рублей выдал псковский РСХБ за год по программе сельской ипотеки

24 января 2023

Техники почти на миллиард рублей приобрели псковские аграрии в 2022 году
24 января 2023

Депозитный портфель псковского Россельхозбанка увеличился на 1 млрд рублей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...