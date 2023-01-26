Компаниям помогут в продвижении продукции по программе «Сделано в России»

15:38, 27 января 2023, ПАИ

Российским компаниям, которые получат добровольный сертификат «Сделано в России»/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложат кобрендинговые проекты. Об этом рассказала директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра Милана Мамбетова, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

«Российский экспортный центр уже начал выдавать сертификаты «Сделано в России». «Птички» на продукцию по обновленным правилам уже получили первые экспортеры. Добровольный сертификат «Сделано в России» — это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под «зонтиком» странового бренда, в том числе это В2В-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое», — отметила Милана Мамбетова.

Участниками программы «Сделано в России» и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие — компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации «Сделано в России».

Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность — именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под «зонтичным» страновым брендом «Сделано в России»/Made in Russia. Подать заявку на участие в программе и получить «птичку» «Сделано в России»/Made in Russia можно по ссылке здесь.