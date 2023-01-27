В Псковской клинической больнице появился телефон горячей линии главврача

19:05, 27 января 2023, ПАИ

Телефон горячей линии главного врача появился в Псковской областной клинической больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Горячая линия +7-992-298-01-88 была организована для предотвращения конфликтных ситуаций и нарушения этических норм медицинскими работниками при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Отмечается, что телефон горячей линии будет работать круглосуточно.