Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 29 января
29 января в Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -9 до -4°C, днём от -4 до +1°C. Атмосферное давление ниже нормы.
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