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Общество

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 29 января

29 января в Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -9 до -4°C, днём от -4 до +1°C. Атмосферное давление ниже нормы.

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