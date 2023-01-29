Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 29 января

10:41, 29 января 2023, ПАИ

29 января в Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -9 до -4°C, днём от -4 до +1°C. Атмосферное давление ниже нормы.