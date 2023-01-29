Дмитрий Быстров поблагодарил работников МЧС Островского района

20:42, 29 января 2023, ПАИ

Островский района вошёл в тройку лучших муниципалитетов области в конкурсе регионального МЧС России, сообщает глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в соцсетях.

Островский район занял второе место среди муниципальных районов области в конкурсе регионального управления МЧС России. Оценивалась готовность сил и средств на местах в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в плане обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в минувшем году.

«Хочу поблагодарить всех причастных к обеспечению этой важной для населения работы!» — пишет Дмитрий Быстров.