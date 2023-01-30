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Общество

Эксперт оценил безопасность платежных стикеров

Новый инструмент платежа, наклеиваемые на смартфоны стикеры для бесконтактной оплаты покупок, по многим параметрам напоминает банковскую карту. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, внутри стикера есть чип NFC — технология беспроводной передачи информации. «В него вписаны данные, все работает точно так же. Если сумма превышает тысячу рублей, нужно ввести ПИН-код. Если вы потеряете стикер, действовать нужно точно так же, как при потере банковской карты. Единственная разница, что это именно платежный стикер, который вы можете прикрепить куда угодно. Что касается их безопасности, сигнал у стикеров перехватить невозможно, как и у бесконтактных карт, это напрасные опасения», – сказал Муртазин.

Как прогнозирует аналитик, платежные стикеры не будут пользоваться большой популярностью. «Платежные стикеры хорошо подходят для детей, для молодежи, когда родители не хотят давать банковскую карту, чтобы ребенок не видел данные и не мог что-то оплатить вне реального мира, например, в интернете. В остальных случаях это не очень нужно», — отметил Муртазин.

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