31 января Пушкинский заповедник закроют на санитарный день

09:38, 30 января 2023, ПАИ

31 января музеи и выставочные залы Пушкинского заповедника закроют на санитарный день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

С 1 февраля заповедник возобновит приём посетителей по обычному для зимы графику: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, в усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское» и кроме понедельника-вторника — в «Пушкинской деревне».

23 февраля Пушкинский заповедник также будет открыт для туристов.