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Общество

31 января Пушкинский заповедник закроют на санитарный день

Геннадий Алексеев. Февраль. У дома поэта (2017). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

31 января музеи и выставочные залы Пушкинского заповедника закроют на санитарный день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

С 1 февраля заповедник возобновит приём посетителей по обычному для зимы графику: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, в усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское» и кроме понедельника-вторника — в «Пушкинской деревне».

23 февраля Пушкинский заповедник также будет открыт для туристов.

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