До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

10:42, 30 января 2023, ПАИ

Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Псковской области 30 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Днем местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах местами образуется гололедица. Прогнозируется ветер западных направлений, от умеренного до сильного, днем местами порывистый. Температура воздуха в регионе в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

В Пскове температура днем - от +1 до +3 градусов, ночью - около 0 градусов.

В Великих Луках максимальная температура днем и минимальная ночью - от 0 до +2 градусов.