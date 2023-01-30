Результаты работы областной прокуратуры обсуждают в медиацентре ПАИ

12:36, 30 января 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная результатам работы областной прокуратуры за 2022 год, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 января.

Темы для обсуждения — с какими результатами закрыли год, на что будет обращено внимание прокуратуры в этом году, ситуация по уголовным делам в сфере реализации нацпроектов, практика дел по жестокому обращению с животными.

Об этом и многом другом расскажет прокурор Псковской области Иван Грибов.