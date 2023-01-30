Результаты работы областной прокуратуры обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная результатам работы областной прокуратуры за 2022 год, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 января.
Темы для обсуждения — с какими результатами закрыли год, на что будет обращено внимание прокуратуры в этом году, ситуация по уголовным делам в сфере реализации нацпроектов, практика дел по жестокому обращению с животными.
Об этом и многом другом расскажет прокурор Псковской области Иван Грибов.
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