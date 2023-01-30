Короткая рабочая неделя ждет россиян в конце февраля

11:39, 30 января 2023, ПАИ

О короткой рабочей неделе в конце февраля напомнили россиянам в Роструде. Работающих и учащихся ждут продолжительные выходные, пишет РИА ФАН.

В России День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. В этом году праздник выпадает на четверг. Россиянам положен выходной 23 февраля. На следующий день им также не придется идти на работу. Это обусловлено переносом выходного дня с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятница).

«Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час», — отметили в пресс-службе Роструда.

При шестидневной рабочей неделе 25 февраля (суббота) является рабочим днем, отметили в ведомстве. Следующие продолжительные выходные ожидают россиян в марте. На дополнительный день отдыха можно рассчитывать благодаря Международному женскому дню.