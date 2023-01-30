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Губернатор поручил ликвидировать отставание в строительстве новой школы в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу строительства и модернизации школ в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области 

В обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, начальник управления проектной деятельности правительства Псковской области Ольга Татаринова, председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, глава города Пскова Борис Елкин и главы районов в режиме ВКС. 

В рамках совещания была актуализирована информация о положении дел на объектах. Участники также обсудили план работы кураторов проектов с подрядчиками и способы минимизации возможных рисков в ходе уже ведущихся и предстоящих работ. 

С подробным докладом о реализации проектов выступил Андрей Ермаков. В соответствии с отчетом практически на всех объектах проводятся работы согласно планам-графикам. Так, в Себежском и Пыталовском районах уже начали строительство зданий школ. В Гдове ведутся подготовительные работы — расчистка территории и установка строительного городка. Завершаются проектные и иные работы с документами в поселке Смуравьево-2 и в Печорах. В отношении всех объектов продолжаются работы по технологическому присоединению электросетей и развитию иных инженерно-коммунальных систем. 

Отдельное внимание — школе, строящейся на улице Киселева в Пскове. Объект возводится с отставанием от графика. Михаил Ведерников поручил держать работу подрядчика на постоянном контроле, чтобы нивелировать отставание в кратчайшие сроки.

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