Электросирены включат в Пскове 1 февраля

15:10, 30 января 2023, ПАИ

Проведение плановой проверки готовности системы оповещения населения запланировано на территории Пскова 1 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

С 8:00 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов текстовым и аудиовизуальным сообщением (до 1 минуты).

Цель проверки - отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Жителей Пскова просят сохранять спокойствие.