Электросирены включат в Пскове 1 февраля
Проведение плановой проверки готовности системы оповещения населения запланировано на территории Пскова 1 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
С 8:00 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов текстовым и аудиовизуальным сообщением (до 1 минуты).
Цель проверки - отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Жителей Пскова просят сохранять спокойствие.
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