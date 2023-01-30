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Общество

Электросирены включат в Пскове 1 февраля

Проведение плановой проверки готовности системы оповещения населения запланировано на территории Пскова 1 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. 

Фото: Telegram-канал администрации города Пскова

С 8:00 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов текстовым и аудиовизуальным сообщением (до 1 минуты). 

Цель проверки - отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Жителей Пскова просят сохранять спокойствие.

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