Стала известна дата досрочных выборов главы Пустошкинского района

15:23, 30 января 2023, ПАИ

Досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля. Такое решение приняли депутаты районного Собрания на сессии 30 января, передает корреспондент ПАИ.

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение об ее удалении в отставку и досрочном прекращении её полномочий.