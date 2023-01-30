За строительством новой школы в Пыталовском районе следят в онлайн-режиме

15:39, 30 января 2023, ПАИ

За строительством здания Линовской школы в Пыталовском районе наблюдают в онлайн-режиме. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева на планёрке, сообщает газета «Наша жизнь».

По периметру стройплощадки, где ведутся работы, установлены девять камер видеонаблюдения. Проконтролировать ход строительных работ может как сам подрядчик, так и глава района вместе с комитетом по образованию Псковской области, которые имеют доступ к трансляции. В режиме онлайн в любое время суток можно отследить все действия, происходящие на площадке.

Напомним, что в конце ноября подрядная организация ООО «СК Развитие» приступила к исполнению контракта по строительству нового здания Линовской школы в рамках федерального проекта «Современная школа».

Завершить работы по контракту планируется в августе 2024 года.