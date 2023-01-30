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Общество

Европа переживает серьёзные проблемы с запасами антибиотиков

Европа столкнулась с самыми серьезными проблемами с поставками антибиотиков за последние десятилетия. Об этом сообщила испанская газета El Pais, пишет ТАСС.

По ее информации, сложившаяся ситуация вынудила страны континента принять чрезвычайные меры, чтобы обезопасить цепочки поставок и гарантировать пациентам доступ к препаратам, в которых они нуждаются. Так, 23 ноября прошлого года Минздрав Испании разрешил аптекам продавать родителям антибиотики для взрослых - амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы затем делить таблетки и таким образом получать необходимые 250-миллиграммовые дозы для детей.

«Это трудные месяцы со значительными проблемами с поставками, - отметил вице-президент испанского Генерального совета фармацевтических школ Хуан Педро Рискес. - Работа фармацевтов важна для поддержания минимально необходимых запасов и предоставления семьям достоверной информации о том, как вести лечение несовершеннолетних». Как заявила председатель Испанского общества детских инфекционных заболеваний Кристина Кальво Рей, «отсутствуют самые важные лекарственные формы для детей раннего возраста, особенно для тех, кто принимает [лекарства в виде] сиропа». «Им трудно дать другие виды лекарств, такие как таблетки, - пояснила она. - Это может привести к ошибкам в терапии».

Как пишет газета, почти все европейские страны стали свидетелями того, как сократились поставки антибиотиков. Как пояснила консультант, специализирующийся на доступе к лекарствам, Белен Таррафета, мировое производство большинства медикаментов прямо или косвенно зависит от Китая или Индии, поскольку оттуда импортируется почти готовое лекарство и расфасовывается в Европе, а также потому, что в КНР и Индии закупается необходимое сырье.

«Когда внимательно изучаешь цепочки поставок, о которых не так много общедоступной информации, обнаруживаешь, что многие из них на самом деле очень хрупкие, и в Азии есть только один или два производителя активного компонента, - отметила Таррафета. - Любое происшествие там может стать серьезной глобальной проблемой». «ЕС делает первые шаги, чтобы изменить это, но это займет время, и в переходный период можно предвидеть, что такие проблемы, как с антибиотиками, будут продолжать возникать», - заключила она.

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