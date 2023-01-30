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Общество

Псковский Росреестр планирует увеличить долю заявлений в электронном виде до 80%

Псковский Росреестр планирует к 2025 году увеличить долю заявлений, которые подаются в электронном виде, до 80%. Об этом рассказала руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации. 

По словам руководителя, электронное взаимодействие и электронное предоставление услуг удобнее и быстрее, чем работа с бумагами. «С органами власти, органами местного самоуправления мы работаем только в электронном формате», — уточнила Олеся Ребеко.

Также она сообщила, что за 2022 год увеличилось количество заявлений, которые подаются в электронном виде: в сфере государственной регистрация прав до 55,1 %, кадастрового учёта - до 41,5 %.

Кроме того, по проекту «Электронная ипотека за 1 день» было обработано 1800 заявлений, а доля электронных ипотечных сделок в 2022 году составила 60%.

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