Псковский Росреестр планирует увеличить долю заявлений в электронном виде до 80%

17:34, 30 января 2023, ПАИ

Псковский Росреестр планирует к 2025 году увеличить долю заявлений, которые подаются в электронном виде, до 80%. Об этом рассказала руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам руководителя, электронное взаимодействие и электронное предоставление услуг удобнее и быстрее, чем работа с бумагами. «С органами власти, органами местного самоуправления мы работаем только в электронном формате», — уточнила Олеся Ребеко.

Также она сообщила, что за 2022 год увеличилось количество заявлений, которые подаются в электронном виде: в сфере государственной регистрация прав до 55,1 %, кадастрового учёта - до 41,5 %.

Кроме того, по проекту «Электронная ипотека за 1 день» было обработано 1800 заявлений, а доля электронных ипотечных сделок в 2022 году составила 60%.