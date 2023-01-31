В ряде профсфер Псковской области наблюдается острая нехватка сотрудников

09:11, 31 января 2023, ПАИ

За два года уровень конкуренции за рабочие места среди местных соискателей в Псковской области сильно изменился: в 11 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 16 отраслях, наоборот, наблюдается серьезное падение числа кандидатов. Аналитики hh.ru крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, с чем связана такая ситуация.

Наиболее острый дефицит соискателей по итогам месяца наблюдается в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Консультирование», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Домашний персонал» (не более 1 кандидата на вакансию). При этом ещё два года назад в банковской сфере ситуация была более здоровой: на одно рабочее место претендовали не менее 2 человек, за 2 года число кандидатов упало почти на 1,3 пункта.

Аналогичная ситуация в сфере фитнеса: раньше на рабочее место претендовали до 2 человек. Ещё более яркая картина складывается среди топ-менеджеров Псковской области: два года конкуренция среди них была почти 6 человек на место, теперь лишь 2 (падение за 2 года на 4 пункта). В целом за 2 года в 16 профсферах области произошло серьезное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту.

Самый высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Юристы» (15 резюме на вакансию), «Управление персоналом, тренинги» (6 человек на место), а также среди бухгалтеров (5 резюме на вакансию). Сильнее всего за 2 года выросла конкуренция среди юристов на 8,3 пункта, среди эйчаров на 3,1, среди представителей сферы науки и образования, а также сферы «Инсталляция и сервис» на 2,0. Также из-за высокой активности начинающих специалистов в ИТ-секторе за 2 года выросла конкуренция на 1 пункт (с 1 до 2 человек). В целом за 2 года в 11 сферах рынка труда взлетела конкуренция за работу.