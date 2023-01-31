Школьница из Опочки приняла участие в белорусском телепроекте
Семиклассница Дарья Романова из Опочки приняла участие в белорусском телепроекте «Кубок дружбы», который проходил в Минске с 23 по 29 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Опочецком районном доме культуры.
Дарья Романова стала лауреатом I степени в двух номинациях: эстрадный и народный вокал.
Занимается девушка в Опочецком районном доме культуры под руководством Марины Дежуровой.
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