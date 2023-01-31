Школьница из Опочки приняла участие в белорусском телепроекте

13:32, 31 января 2023, ПАИ

Семиклассница Дарья Романова из Опочки приняла участие в белорусском телепроекте «Кубок дружбы», который проходил в Минске с 23 по 29 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Опочецком районном доме культуры.

Дарья Романова стала лауреатом I степени в двух номинациях: эстрадный и народный вокал.

Занимается девушка в Опочецком районном доме культуры под руководством Марины Дежуровой.