Шестой выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»
Шестой выпуск программы «Секреты тела» вышел на телеканале «Первый Псковский». Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказал об основных причинах боли в тазобедренном суставе, а также традиционно представил комплекс специально подобранных физических упражнений.
Шестой выпуск программы можно посмотреть по ссылке. Программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.
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