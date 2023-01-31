Шестой выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»

13:51, 31 января 2023, ПАИ

Шестой выпуск программы «Секреты тела» вышел на телеканале «Первый Псковский». Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказал об основных причинах боли в тазобедренном суставе, а также традиционно представил комплекс специально подобранных физических упражнений.

Шестой выпуск программы можно посмотреть по ссылке. Программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.