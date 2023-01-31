Три отделения «Движения первых» открылось в Псковской области

14:58, 31 января 2023, ПАИ

Три отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» открылось в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Организация была образована в прошлом году по решению президента России. «Теперь и Псковская область присоединилась к этому движению», - отметил губернатор.

В регионе открылось три отделения:

- в Псковском районе, на базе МБУДО «Центр развития детей и молодежи»,

- в Пскове, на базе МБУ «Псковский городской молодежный центр»,

- в Невеле, на базе МБУ «Лидер».

«Всего планируется открыть более 100 отделений. Ребята смогут изучать различные профессии, медиа и коммуникации, международные отношения, заниматься спортом, туризмом, волонтёрством и многим другим», - добавил глава региона.