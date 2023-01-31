Три отделения «Движения первых» открылось в Псковской области
Три отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» открылось в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Организация была образована в прошлом году по решению президента России. «Теперь и Псковская область присоединилась к этому движению», - отметил губернатор.
В регионе открылось три отделения:
- в Псковском районе, на базе МБУДО «Центр развития детей и молодежи»,
- в Пскове, на базе МБУ «Псковский городской молодежный центр»,
- в Невеле, на базе МБУ «Лидер».
«Всего планируется открыть более 100 отделений. Ребята смогут изучать различные профессии, медиа и коммуникации, международные отношения, заниматься спортом, туризмом, волонтёрством и многим другим», - добавил глава региона.