Названы потенциальные кандидаты в губернаторы Псковской области от ЛДПР

16:09, 31 января 2023, ПАИ

Потенциальных кандидатов от ЛДПР на губернаторские выборы в Псковской области в 2023 году назвал депутат областного Собрания, координатор регионального отделения партии Антон Минаков в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) сегодня, 31 января.

Гость студии отметил, что в федеральное руководство партии он представил четыре кандидатуры: депутат городской Думы Сергей Литвиненко, заместитель координатора регионального отделения партии Артем Васильев, депутат Госдумы Сергей Леонов (он избран в Госдуму от Смоленской области, но курирует еще семь регионов) и сам Антон Минаков.

Список может быть шире, отметил политик. Промежуточное решение по кандидату будет принято в руководстве ЛДПР в феврале-марте, окончательное — в июне-июле 2023 года.

«Мы будем биться до последнего. Мы понимаем, что партию власти обойти очень сложно, особенно в нынешнее время. Но наша задача минимум обойти всех остальных оппонентов и выйти на второе место. А со второго и за первое побороться проще», - подчеркнул он.