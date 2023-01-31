Псковичам объяснили, как не переплачивать за вывоз мусора

17:13, 31 января 2023, ПАИ

Как не переплачивать за вывоз мусора, объяснили псковичам в компании «Мехуборка». Информация размещена в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Способы сократить количество покупаемого мусора:



- по возможности использовать бумажную упаковку,



- покупать товары, которые упакованы в стекло, бумагу или металл,



- покупать товары, которые упакованы в пластик, пригодный для переработки с маркировкой 1, 2, 4, 5,



- покупать товары в большей упаковке, так как больше материала тратится на пять пакетиков по 200 грамм, чем на один, где один килограмм продукта,

- покупать товар без лишней упаковки. Например, предпочтение отдавать чаю, упакованному в большую коробку без индивидуальных пакетиков, чем тому, где каждый чайный пакетик находится в обёртке,



- отказаться от одноразовых пластиковых бутылок для воды, заменив их на многоразовую бутылку или термокружку.



Кроме того, рекомендуется вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов использовать экосумку.