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Общество

Псковичам объяснили, как не переплачивать за вывоз мусора

Как не переплачивать за вывоз мусора, объяснили псковичам в компании «Мехуборка». Информация размещена в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Способы сократить количество покупаемого мусора:

- по возможности использовать бумажную упаковку,

- покупать товары, которые упакованы в стекло, бумагу или металл,

- покупать товары, которые упакованы в пластик, пригодный для переработки с маркировкой 1, 2, 4, 5,

- покупать товары в большей упаковке, так как больше материала тратится на пять пакетиков по 200 грамм, чем на один, где один килограмм продукта,

- покупать товар без лишней упаковки. Например, предпочтение отдавать чаю, упакованному в большую коробку без индивидуальных пакетиков, чем тому, где каждый чайный пакетик находится в обёртке,

- отказаться от одноразовых пластиковых бутылок для воды, заменив их на многоразовую бутылку или термокружку.

Кроме того, рекомендуется вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов использовать экосумку.

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Псковичам объяснили, как не переплачивать за вывоз мусора

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