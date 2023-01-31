Псковскому тресту инженерно-строительных изысканий исполнилось 60 лет

17:20, 31 января 2023, ПАИ

В этом году псковские изыскатели отмечают важную дату. Ровно 60 лет исполняется Псковскому тресту инженерно-строительных изысканий (ПсковТИСИз).

Изыскатели первыми приходят на место будущей стройки. Их задача – предоставить проектировщикам и строителям информацию о несущей способности грунтов. От их работы зависит долговечность и прочность возводимых зданий, надёжность строящихся дорог и мостов.

«То есть мы первые выходим на будущую строительную площадку, когда там еще поле или лес. Наша работа не очень заметна. Изыскания – это первая стадия. Но без них никуда!» – отметил заместитель директора Псковского треста инженерно-строительных изысканий (ПсковТИСИз) Сергей Хомич.

Об истории старейшей изыскательской организации в Псковской области, ее специалистах и ветеранах, а также об огромном количестве разномасштабных объектов, инженерные изыскания для которых выполнял ПсковТИСИз, читайте в нашем лонгриде.