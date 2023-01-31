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Общество

В Wildberries опровергли обвинения в платном возврате товаров с браком

В Wildberries опровергли обвинения в том, что маркетплейс сделал для клиентов платным возврат бракованных товаров. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря Wildberries Валерия Прокопьева.

Информация телеграм-каналов о том, что покупатели Wildberries «вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров», не соответствует действительности.

Если покупатель обнаружил производственный брак, то он создаёт заявку на проверку товара, которая проверяется продавцом данного товара, и им же и будет компенсироваться стоимость обратной доставки в дальнейшем. «В настоящий момент данный алгоритм ещё тестируется, могут быть некоторые ограничения в части его функционала, но в целом для покупателей внешних существенных изменений не ожидается: в случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсироваться продавцом. Если продавец допустит нарушение, то покупатель может написать обращение в службу поддержки», — добавил Валерий Прокопьев.

Он также напомнил, что «программа ответственных покупок», в соответствии с которой услуга обратной транспортировки товара является бесплатной только для клиентов, которые возвращают мало вещей и имеют высокий процент выкупа, действует с 2021 года. По словам представителя Wildberries, бесплатный возврат всё ещё доступен для большинства клиентов маркетплейса, а благодаря внедрению этой меры количество товаров с дефектами снизилось на 30 процентов.

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