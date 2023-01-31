Минпромторг подготовил проект ужесточения требований к выпуску машин
Минпромторг РФ намерен внести изменения в требования к выпуску автомобилей в РФ — они будут ужесточены после 1 июня (срок, когда истекает действие упрощённых правил производства автомобилей в стране), сообщает «Прайм» со ссылкой на министерство.
«Минпромторгом России будет подготовлен проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств и проведения оценки их соответствия, которые будут применяться после 1 июня текущего года», — говорится в сообщении.
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