Минпромторг подготовил проект ужесточения требований к выпуску машин

22:03, 31 января 2023, ПАИ

Минпромторг РФ намерен внести изменения в требования к выпуску автомобилей в РФ — они будут ужесточены после 1 июня (срок, когда истекает действие упрощённых правил производства автомобилей в стране), сообщает «Прайм» со ссылкой на министерство.

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«Минпромторгом России будет подготовлен проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств и проведения оценки их соответствия, которые будут применяться после 1 июня текущего года», — говорится в сообщении.

