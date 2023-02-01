В России вступил в силу ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов

08:23, 01 февраля 2023, ПАИ

Новый ГОСТ для производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ - электросамокаты, гироскутеры, моноколеса), который ограничивает их скорость до 25 км/ч, вступает в силу с 1 февраля. Соответствующий стандарт утвердило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в декабре прошлого года.

Стандарт впервые устанавливает требования безопасности, методы испытаний, а также требования к маркировке и сопроводительной документации для снижения риска нанесения ущерба как в отношении окружающих, так и управляющих ЭСИМ, сообщает ТАСС.

Кроме того, ГОСТ вводит классификацию таких средств передвижения, требования к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии. Так, устройства хранения энергии, например батареи, должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения в результате прогнозируемого «ненормального использования».