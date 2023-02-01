Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России вступил в силу ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов

Новый ГОСТ для производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ - электросамокаты, гироскутеры, моноколеса), который ограничивает их скорость до 25 км/ч, вступает в силу с 1 февраля. Соответствующий стандарт утвердило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в декабре прошлого года.

Стандарт впервые устанавливает требования безопасности, методы испытаний, а также требования к маркировке и сопроводительной документации для снижения риска нанесения ущерба как в отношении окружающих, так и управляющих ЭСИМ, сообщает ТАСС. 

Кроме того, ГОСТ вводит классификацию таких средств передвижения, требования к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии. Так, устройства хранения энергии, например батареи, должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения в результате прогнозируемого «ненормального использования».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 февраля 2023

ФАС проверит информацию о завышенных платежах за ЖКУ
01 февраля 2023

Часть улицы Коммунальной в Пскове закрыли для транспорта 1 февраля
01 февраля 2023

Международный день десерта отмечают в мире

01 февраля 2023

В России вступил в силу ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов
01 февраля 2023

Россиянам разъяснили, зачем мошенники звонят дважды
31 января 2023

Партию гуманитарной помощи доставили в зону СВО из Великих Лук
31 января 2023

В России предложили освободить чиновников, участвующих в СВО, от публикации сведений о доходах

31 января 2023

Минпромторг подготовил проект ужесточения требований к выпуску машин

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...