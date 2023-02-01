Псковские дороги на гарантии приведут в порядок до 1 мая

20:41, 01 февраля 2023, ПАИ

Все дороги в Пскове, которые находятся на гарантии, будут приведены в порядок до 1 мая, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

По его словам, такую задачу он поставил перед местными дорожными организациями.

В ближайшее время подрядчики по ремонту дорог в Пскове проведут дефектовку своих объектов и составят план работ по устранению недостатков покрытия. «Гарантийный ремонт дорог поручил начать, как только откроются асфальтобетонные заводы. Ориентируемся на 1 апреля, но это будет зависеть от погодных условий. Ремонт будет производиться картами», — отметил Борис Елкин.

Также глава города рассказал, что для безопасности дорожного движения и удобства жителей было дано задание, не дожидаясь весны, устранять дефекты уже сейчас. «Пока не работают заводы, это можно сделать холодным асфальтом или методом обратной пропитки», — подытожил он.