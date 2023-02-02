День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля

07:01, 02 февраля 2023, ПАИ

2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Установлен в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

Финальным аккордом Сталинградской битвы стала капитуляция 2 февраля 1943 г. так называемой «северной» группировки окруженной немецкой 6-й армии в районе завода «Баррикады». После мощного огневого удара советской артиллерии она сложила оружие и прекратила сопротивление. Командир генерал-лейтенант Карл Штрекер сдался в плен. Частями советской 21-й армии 2 февраля было взято 18 тыс. пленных, частями 62-й армии - 15 тыс. человек. Командующий 6-й армии фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался вместе со штабом двумя днями ранее, 31 января 1943 г.

Всего же в ходе операции «Кольцо», завершившей разгром армии Паулюса, были взяты в плен свыше 91 тыс. военнослужащих вермахта, в том числе 2,5 тыс. офицеров и 24 генерала. Так завершилась Сталинградская битва, переломное сражение как Великой Отечественной войны, так и Второй Мировой войны в целом.

Сокрушительный удар со стороны Красной армии был нанесен в тот момент, когда Третий Рейх, как представлялось его лидерам, находился на вершине могущества и контролировал самую большую за все время войны территорию. В то мгновение, когда многим уже казались вечными сгущающиеся над Европой сумерки нацизма, вермахт потерпел поражение невиданных ранее масштабов. Целая армия, причем самая многочисленная на советско-германском фронте, 300 тыс. человек, попала в окружение и была полностью уничтожена.

Затем последовал постепенный обвал всего южного сектора фронта, с беспорядочным отходом немецкой группы армий «А» с Северного Кавказа и группы армий «Б» в направлении Ростова и Харькова. Продолжением разгрома 6-й армии в Сталинграде стали «сталинграды» меньшего масштаба на Дону, когда в ходе Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской операций удалось разгромить армии союзников Германии - Венгрии и Италии. Понесенные в этот период (декабрь 1942 г. - январь 1943 г.) германской армией потери убитыми оказались превышены только летом 1944 г.

Перейти в неожиданное для противника контрнаступление Красной армии позволили в ноябре 1942 г. несколько факторов. Во-первых, это продуманное накопление резервов. Понесшие потери в летней кампании 1942 г. дивизии выводились в тыл, пополнялись, сколачивались и обучались.

Во-вторых, Красная армия перешла на качественно новый уровень в формировании самостоятельных механизированных соединений. Теперь советские войска обладали подвижными, полностью моторизованными танковыми и механизированными корпусами, способными к глубоким прорывам и самостоятельным действиям в отрыве от главных сил армий в 50-100 км. Именно удар механизированных корпусов из малонаселенных степей к югу от Сталинграда со слабой дорожной сетью стал полностью неожиданным для немецкого командования.

Для своего времени формирование механизированных корпусов являлось таким же передовым решением, как в наши дни создание аэромобильных дивизий, в полном составе перебрасываемых на вертолетах. Надо отметить, что механизированные корпуса ноября 1942 г. оснащались автотранспортом отечественного производства, поступления по ленд-лизу еще не могли обеспечить потребностей армии.

Немалую роль в том, что контрнаступление под Сталинградом - операция «Уран» вообще смогла начаться, сыграли крупные советские военачальники - Александр Василевский и Георгий Жуков. Нужна была определенная широта мышления и уверенность в своих силах, чтобы решиться и спланировать наступление невиданного ранее масштаба.

Решимость и уверенность в своих силах потребовалась и от командиров танковых и механизированных корпусов, которые вели свои части в степи, в безориентирной местности в снегопад и туман к назначенной цели в тылу врага. Упорство и смелость участников операции «Уран» оказались вознаграждены. 300-тысячная группировка противника в составе 6-й армии и части сил 4-й танковой армии оказалась в окружении, как тогда писали - в «котле». Причем размах окружения оказался даже больше, чем первоначально спланированный Георгием Жуковым и Александром Василевским.

Высокий экономический уровень и техническое оснащение позволили немецкому командованию продлить агонию окруженной армии, окончательный разгром которой состоялся в ходе операции «Кольцо» 10 января - 2 февраля 1943 г. После 2 февраля в развалинах Сталинграда еще оставались отдельные мелкие группы не сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров. Добивание этих последних искр сопротивления продлилось еще 2-3 дня, но уже не влияло на исход сражения.

Помимо военного успеха произошел психологический перелом: бойцы Красной армии осознали возможность уничтожить врага, а немецкие соединения стали все более нервно относиться к угрозам окружения. Союзникам СССР по антигитлеровской коалиции были убедительно продемонстрированы возможности Красной армии громить целые объединения вермахта.