Псковичи стали реже перерабатывать в личное время – опрос

10:04, 02 февраля 2023, ПАИ

Псковичи стали реже сообщать о том, что перерабатывают ежедневно. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающего в режиме 40-часовой рабочей недели.

В том, что работа — это важная часть жизни, а потому нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня, убеждены лишь 8% тех, кто работает на территории работодателя, и 10% дистанционных сотрудников. Гораздо более популярна среди псковичей другая позиция: иногда надо поработать подольше, но лучше не делать это нормой жизни. Ее придерживаются 54% тех, кто ходит на работу, и 57% удаленщиков. Категоричное мнение, что нужно выполнять все задачи исключительно в рабочее время, практически одинаково часто разделяют и очные, и дистанционные сотрудники (38% и 33% соответственно).

Никогда не работают в личное время 20% трудящихся на территории работодателя и 23% дистанционных сотрудников. Напротив, 19% тех, кто ходит на работу, и 17% тех, кто работает из дома, приходится перерабатывать ежедневно. Выполнять свои задачи за пределами рабочего дня несколько раз в неделю больше свойственно удаленщикам (31% против 24% среди очных сотрудников). О том, что они жертвуют личным временем несколько раз в месяц, говорит каждый пятый очный и каждый шестой дистанционный сотрудник (20 и 17% соответственно).



Выполнить за день все запланированные личные дела заметно чаще успевают удаленные работники (67% против 55% среди тех, кто трудится на территории работодателя). О том, что планы на день нередко остаются нереализованными, сообщает каждый третий очный и каждый четвертый дистанционный сотрудник (34 и 24% соответственно).