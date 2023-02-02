Память защитников Сталинграда в 80-ю годовщину сражения почтили в Пскове

11:55, 02 февраля 2023, ПАИ

Торжественный митинг к 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы прошёл в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

У мемориала Неизвестному Солдату в общероссийский День воинской славы отдать дань памяти участникам переломного сражения Великой Отечественной войны собрались горожане и официальные лица: представители областной и городской власти, Собрания высшего офицерского состава, политических партий и общественных организаций, военнослужащие, школьники. От имени депутатского корпуса регионального парламента в мероприятии принял участие председатель Александр Котов.

Начался митинг с напоминания о жертвах одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Сталинградская битва, продлившаяся 200 дней и ночей, унесла жизни более миллиона человек, более 41 тысячи домов было превращено в руины.

В историю сражение вошло как самая большая победа Советской армии и самое сокрушительное поражение вермахта, которое определило дальнейший ход Великой Отечественной войны.

Псковичи почтили память защитников Сталинграда минутой молчания. Военнослужащие возложили гирлянду славы к подножию монумента. Участники митинга принесли к Вечному огню цветы. Торжественным маршем прошли воины псковского гарнизона, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот» и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН.

Напомним, Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.