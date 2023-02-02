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Общество

Псковская Общественная палата и омбудсмен по правам человека подписали соглашение

Фото pskov.ru

Планы взаимодействия на текущий год обсудили председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева и Уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники встречи договорились об объединении усилий в вопросах соблюдения и восстановления прав и свобод граждан, формирования единого информационно-правового пространства, содействия развитию правосознания граждан и усиления работы в сфере патриотического воспитания.

В ходе встречи Наталья Горбачева и Дмитрий Шахов обменялись мнениями о реализации совместных мероприятий в сфере патриотического воспитания, организации работы по общественному контролю за голосованием в период выборных кампаний, обеспечению деятельности общественной наблюдательной комиссии Псковской области, внесении изменений в региональное законодательство, в том числе закон «Об Общественной палате Псковской области».

По итогам обсуждения было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина.

Предметом соглашения определили установление сотрудничества и эффективного взаимодействия Уполномоченного по правам человека и Общественной палаты в сфере обеспечения и дополнительных гарантий защиты прав и основных свобод человека и гражданина, в том числе в части совершенствования законодательства Псковской области, подготовки предложений и рекомендаций региональным органам госвласти по проектам актов законодательства региона, а также проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

В рамках соглашения планируется совместно реализовывать программы по привлечению специалистов для подготовки предложений по совершенствованию законодательства, участвовать в разработке и реализации совместных комплексных программ деятельности, подготовке информационно-методических материалов и иных документов в рамках установленных направлений сотрудничества, а также другие мероприятия, представляющие значимость для развития гражданского общества и защиты прав граждан на территории Псковской области.

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