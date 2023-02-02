Две тонны макулатуры собрали псковские организации

14:00, 02 февраля 2023, ПАИ

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Две тонны макулатуры собрали участники акции Псковского городского молодежного центра с 10 по 31 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре.

В мероприятии участвовали шесть организаций, среди которых отметили Управление Росреестра по Псковской области и образовательные организации Пскова и Псковского района: Средняя школа № 9 имени А. С. Пушкина, Псковский кооперативный техникум, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Верхолинская основная школа и Остенская средняя школа, а также пять жителей города Пскова.

«Благодаря им удалось собрать 2 тонны макулатуры, которая пойдёт на переработку, а вырученные средства пойдут на обеспечение собак в зоозащитной организации «Шанс», - написали в молодежном центре.