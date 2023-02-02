Конкурс на бренд Псковской области не состоялся

15:38, 02 февраля 2023, ПАИ

Конкурс на бренд Псковской области, объявленный в мае 2022 года, не состоялся, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

«К сожалению, даже при наличии призового фонда, по факту не получилось. Было несколько желающих. Поступило две или три заявки», - уточнила Марина Егорова.

Возможно, конкурс, после уточнения условий, будет снова объявлен, а возможно, будет заключен контракт на разработку бренда со специализированной организацией.