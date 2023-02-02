Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля

07:01, 03 февраля 2023, ПАИ

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, сообщает calend.ru.

«Ненормативная лексика» включает в себя не только нецензурную брань, но и такие понятия, как жаргон и сленг.

Жаргон и сленг характерны для определённых социальных групп, выделяемых по возрасту, профессиональной принадлежности, роду деятельности или хобби. Те или иные сленговые выражения нередко становятся частью повседневного общения, выходя за рамки сленговых групп («не наезжай», «не тормози», «лузер», «хакнул», «завис», «не в масть», «затащил», «туса»).

Другое дело – та часть ненормативной лексики, которая представляет собой нецензурную брань. Эта лексика именуется также как бранная или матерная. Несмотря на то, что в русском языке существует всего три или четыре корня матерных слов (лингвисты расходятся во мнении), образуют они довольно широкий спектр слов, употребление которых является нарушением действующего законодательства РФ. Подобные слова не допускаются к употреблению в общественных местах, а также в СМИ.

Три (или четыре) слова, ставшие корнями для нецензурной лексики, изначально отражали суть интимной жизни, половые отношения, что с приходом христианской морали стало табуированной темой, а в период язычества эти слова могли носить ритуальный смысл и просто так ими «кидаться» также было нельзя. Многие лингвисты и психологи сходятся во мнении, что матерные выражения являются энергетически и эмоционально сильными.

На Руси на законодательном уровне применялись меры наказания к злостным сквернословам ещё во времена царей Василия III и Ивана IV Грозного. Тех, кто злостно сквернословил в публичных местах, могли подвергнуть порке.