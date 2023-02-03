В нескольких домах Пскова заменили лифты в рамках капремонта

10:00, 03 февраля 2023, ПАИ

Регоператор приступил к реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год в части замены лифтового оборудования, уже завершены работы по замене десяти лифтов в шести многоквартирных домах, ещё по четырем адресам активно ведутся работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Завершены монтажные работы по замене лифтового оборудования на улице Юбилейной в домах № 50 и № 58, ул. Коммунальной, 66 и 67/12 и Западной, 9а и 12.

«В ближайшее время будет организована приемочная комиссия выполненных работ», — отметили в фонде.

На улице Алёхина, 24, Рокоссовского, 2 и на Рижском проспекте, 2 работы выполнены на 40 % - произведен демонтаж старого лифтового оборудования, установлены новые лифтовые кабины, новые двери и окна в машинных помещениях.

На Рокоссовского, 22 работы выполнены на 70 %, на объекте также установлены новые кабины, выполнены электромонтажные работы в шахтах лифтов, выполнено заземление, проведено освещение в шахтах.

Срок выполнения работ на данных объектах в соответствии с договором - до 31 марта 2023 года.

В фонде напомнили, что в 2023 году планируется заменить 60 лифтов в 19 многоквартирных домах, в рамках капитального ремонта производится полная замена кабин лифтов, силового оборудования, системы управления и безопасности, меняется оборудование в лифтовых шахтах, устанавливаются новые лифтовые порталы на этажах.