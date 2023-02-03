Псковским депутатам объяснили, как правильно отчитываться о доходах

10:49, 03 февраля 2023, ПАИ

С особенностями декларационной кампании в 2023 году ознакомились депутаты Псковской городской Думы и муниципальные служащие аппарата гордумы в ходе очередного занятия образовательного курса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Думы.

Целью мероприятия являлось повышение уровня знаний и компетентности депутатов и получение ими навыков работы со специальным программным обеспечением «Справки БК».

Начальник отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы аппарата Псковской городской Думы Светлана Стельмашёнок озвучила перечень документов, необходимых для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также рассказала о заполнении таких справок за 2022 год.

Кроме того, на занятии шла речь об особенностях заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении в нее корректирующих сведений.