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Общество

Рыбаки не могут проехать в Ремдовский заказник без пропуска

Без специального пропуска въезд на территорию Ремдовского заказника запрещён. Об этом сообщил рыбак, обозреватель Псковского агентства информации Николай Бесклевный.

По его словам, инспекторы охраны Ремдовского заказника останавливают желающих проехать на повороте к деревне Путьково Гдовского района.

Фото: Николай Бесклёвный

В беседе с корреспондентом ПАИ Николай Бесклёвный отметил, что пропуск можно оформить через «Госуслуги» либо в Себеже. Также получить разрешение можно на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

Запрет на въезд без пропуска на охраняемую территорию прокомментировал начальник охраны Ремдовского заказника Андрей Лазуткин. Он пояснил, что пропуск на территорию необходим согласно постановлению правительства Российской Федерации № 1039 от 13.07.2020, в котором определён порядок посещений особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к которым относится государственный природный заказник «Ремдовский».

Николай Бесклевный добавил, что за разрешение на въезд придется заплатить, а стоимость пропуска будет зависеть от количества дней.

С некоторых категорий граждан РФ плата за посещение не взимается. К таким категориям относятся граждане, проживающие или имеющие объекты недвижимости на территории заказника «Ремдовский», пенсионеры, ветераны боевых действий и другие - всего 17 категорий.

Подробнее читайте в статье «Полосатый январь на Тёплом озере».

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Рыбаки не могут проехать в Ремдовский заказник без пропуска

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