Полосатый январь на Тёплом озере

17:46, 02 февраля 2023, ПАИ

Январь 2023 года для псковских рыболовов-любителей выдался полосатым – то зима, то весна, двадцатиградусные морозы сменялись продолжительными оттепелями и наоборот. Но полосатый он ещё и потому, что весь месяц, без перерыва на глухозимье на главных озёрах Псковщины великолепно ловился окунь, самый массовый полосатый хищник наших водоёмов.

Далёкое колдовское озеро

Серьёзных рыболовов-окунятников зимнее Тёплое озеро манит всегда. Полосатый разбойник заполонил все три больших псковских озера (Псковское, Тёплое и Чудское), но по-настоящему крупный килограммовый горбач ловится именно там. А потому Тёплое озеро манит с особой силой – уж очень часто там выдаются славные рыбалки.

Сначала они начинаются в Путьково, а чуть позже, с середины февраля, и в Пнево с Чудской Рудницей (деревни Гдовского района на берегу Тёплого озера). Но не часто мы стали туда попадать по разным причинам, и первая из них – до Путьково путь не близкий (130 км от Пскова), а вторая – до окунёвых мест пешком тоже надо хорошо потопать, не менее трёх километров, а ещё лучше семь.

Паломничество на берег Тёплого озера

День первый, 14 января. Лишь с 11 января был официально разрешён выход на лёд Тёплого и Чудского озер. А поэтому в первые же выходные самые «больные» рыболовы незамедлительно рванули на Тёплое озеро. Как вы понимаете, я с товарищами тоже не смог усидеть на месте. Из Пскова выехали в 06:30 и ровно через два часа были на берегу в деревне Путьково. Ехали не спеша, зима всё-таки, но все дороги расчищены, грунтовка до Самолвы посыпана песочком.

А вот десять километров от Самолвы до Путьково – сплошной лёд, бобслейная трасса, да и только. Песка, как я понимаю, для этой дороги как в прошлом году не было предусмотрено, так и в этом. Но доехали нормально и туда, и обратно, к счастью, ни один автомобиль не поскользнулся.

Столько автомобилей и рыболовов в Путьково я ещё не видел ни разу. Подъезжая к деревне, рассуждали – ну, пять-шесть авто увидим, максимум с десяток. А там… А там даже нам, приехавшим заблаговременно, более чем за час до восхода солнца, нормально припарковаться оказалось уже негде. Не менее сорока машин заполонили центральную деревенскую улицу и все более-менее удобные места у канала. Нашли, конечно, куда приткнуться, но не сразу.

Горячая пора для промысла

Была предварительная договорённость, что нас вывезут на «точку» местные рыбаки. С разрешением выхода на лёд для них горячая пора наступила – время зимнего промысла. Подождали, пока они загрузятся. И нагрузили они в небольшой кузовок довольно много самой разной, но необходимой поклажи – сети в ящиках, ледобур и мотобур, пешни, флажки на вешках, длиннющий шест и толстый портфель с документами. Много всего.

Чтобы и нам усесться, пришлось наши санки оставить в машине. Но взгромоздились, поместились – свои буры положили под ноги, а рыболовные ящики держали на коленях. Ехали около двадцати минут. Как никогда много было на той стороне границы эстонских рыболовов. Ну очень много. «Судака ловят», - разъяснил эстонское столпотворение старший промысловой бригады. Притом сказал, что эстонцам выход на лёд разрешили ещё с 2 января, и с того самого дня судак и ловится. Клыкастый и здесь был, но эстонская сторона озера глубже, а потому там его всегда гораздо больше.

По дороге Стас, один из моих товарищей, весь вымок – из-под переднего правого колеса болотохода вода брызгала как раз на то место, где он расположился. Сначала он не очень на это обращал внимание, но когда зад стал мокрый, то заёрзал, понял, откуда вода, но так ничего и не предпринял. Да и на обратном пути ему опять досталось, но уже с левого переднего колеса, надо было бы чем-нибудь отгородиться, но…

Приехали почти под самый мыс Яблонец, с километр не доехали. На мой вопрос «почему сюда» получил ответ: «А здесь все соберутся, в последние дни вся рыба была здесь». Но никто сюда так и не собрался, а наоборот, даже те, кто был, постепенно перебрались на другие места, ближе к Хомутовскому мысу и к границе. Там, наверное, с рыбой действительно получше было (по рассказам на другой день, кое-кто там и на судака набрёл), но в наших планах далёких забегов на сегодня не было. Путьковские рыбаки, нас доставившие, от самых пограничных вешек начали устанавливать сети: бурить-сверлить-проталкивать-распутывать-привязывать-ставить вешки с флажками и без.

Я, рыбача неподалёку, целый день наблюдал за их работой и восхищался слаженными действиями. Мотобур трещал не умолкая, и это только несведущему человеку кажется, что с таким инструментом лунки сами сверлятся. Я же видел, с каким трудом давалась каждая из лунок.

Крепкому деревенскому парню приходилось налегать на рукояти мотобура всей тяжестью своего тела, одновременно раскачивая и направляя тяжеленный бур, то и дело пытавшийся вырваться из рук. Не знаю, сколько таких лунок он просверлил, но думаю, близко к сотне. Второй промысловик занимался непосредственно постановкой сетей.

Сначала он установил вешку с красным флажком, к ней привязал пластиковую бутылку с документами внутри. А затем начал пропихивать длинную жердь со шнуром подо льдом от лунки к лунке. После этого привязывал один из концов сети к шнуру, распутывал сеть и устанавливал её под лёд. И так одну сеть за другой. Ох и нелёгкий труд зимнего промыслового рыболова…

Единичная радость

Мы же, отойдя метров на пятьдесят от громко работающего мотобура, начали свои процедуры. И уже во второй лунке я выудил первого путьковского окуня. Окушок не крупный, грамм этак сто пятьдесят, но начало было положено. Вот только клевало очень редко – по одному, по два с лунки и далеко не с каждой. Лишь в одном месте я выудил четырёх полосатиков кряду. Размер неплохой – и по двести грамм, и штук пять выудил трёхсотграммовиков. Но где же настоящие горбачи? Ведь они здесь точно имеются.

Утром на берегу наслышались множество рассказов о вчерашних килограммовых оковалках. И я, и мои товарищи удалились подальше от шумной работы промысловиков. И примерно через два часа лова я ощутил очень крепкий удар и сразу понял – это он, наконец-то. И точно – толстый мордатый окунь глубоко заглотил мою блесну, и я не без труда выволок его из лунки. Ну не меньше чем полкилограмма в нём будет. Ура! Вот за этим мы сюда и приехали. Но, как позже оказалось, такая радость была в единственном экземпляре на всю нашу компанию. В течение дня я ещё с кем-то крупным всё же повстречался, но после недолгого упражнения по перетягиванию каната этот кто-то успешно сошёл с крючка. Есть там хорошая рыбка, есть, но…

У Станислава и Кости дела шли несколько веселее. Поймали они раза в полтора больше моего, но ничего крупного в их уловах не было. Наверное, надо было нам уйти ещё дальше от громкого промысла, но что теперь об этом говорить. Хотя на берегу, когда уже вернулись и собирались, особых успехов ни у кого из многочисленных и словоохотливых рыболовов замечено не было.

Пара человек похвалились и показали свои уловы, но по объёму они были примерно такими же, как и у нашего Константина. Кстати, Костя ловил на балансир. Я пару раз минут по десять тоже кунал балансир, но не услышал ни одной царапки. Весь мой улов был пойман только на блесна, притом лучше работали красная «Судачья» №5 и «Валио» 6,5 см. Толстого окуня словил на «Судачью» блесну №5 с полосато-зелёной голограммой.

В итоге килограммов пять у меня набралось – один полкилушник, штук пять трёхсотграммовиков и десятка два окуньков помельче. Рыбалка понравилась, но ожидания всё же были другими. Решили продолжить осваивать путьковский залив, но вот как, пока непонятно. Уж очень далеко пешком до окунёвых мест, а с такой комфортной доставкой не каждый раз может получаться.

Самая лучшая окунёвая рыбалка!

День второй, 22 января. Во вторую поездку на Тёплое озеро отправились уже полным экипажем – вчетвером. Первый выезд вдохновил, собирались и среди недели выехать, но по разным причинам не получилось. Так как на этот раз доставка к лункам не предполагалась, планировали идти пешком, поэтому из города выехали пораньше – в 06:15. На полпути узнаём новость: оказывается, с 17 января выход на лёд Тёплого и Чудского озёр запрещён.

Что делать? Ну, не возвращаться же обратно. Будет очень обидно, если завернут от самого озера. Да, среди недели оттепель была удивительная для января, столбик термометра поднимался до +5 градусов. Но вчера уже подморозило, а сегодня и вовсе за бортом восемь градусов мороза. По нашим ощущениям, лёд будет в хорошем состоянии, но…

Пограничники? Полиция? Нет, «зелёные»!

Дорога до Самолвы за разговорами о рыбалке, о жизни пролетела незаметно. Вот уже и поворот на Путьково, десять километров осталось… Вот, блин! Неужели? Впереди в свете фар мелькали фигуры в форменной одежде с яркими светоотражателями, с фонариками в руках. Стоят уже две машины с рыболовами, мы остановились третьими. Пограничники? Полиция? Документы и пропуска у нас у всех в порядке. Но как бы из-за запрета не завернули обратно. Но оказались и не те, и не другие.

Это были инспекторы охраны Ремдовского заказника, в народе их прозвали «зелёными». Один из них подошёл к нашей машине и попросил предъявить пропуска, но не в пограничную зону, а документ на право посещения Ремдовского заказника. Опа! Да мы о таком и слыхом не слыхивали. Инспектор вежливо объяснил, что согласно Положению о Ремдовском заказнике с середины прошлого года для посещения территории заказника требуется пропуск-разрешение, и не важно, на рыбалку вы едете, за грибами или просто полюбоваться красотой здешней природы. Пропуск обязателен для каждого.

«Хорошо, – я был за рулём и общение шло через меня, – но мы ведь не знали, в следующий раз обязательно приедем с пропусками, а сегодня пропустите, пожалуйста, без них». Но инспектор был непреклонен. Нет и всё. «Но вы, - говорит, - можете выписать этот пропуск через «Госуслуги» в интернете или в Себеже». «Ну да, ближний свет Себеж, – про себя подумал я, – да и с «Госуслугами» не многие мои товарищи-пенсионеры дружат». «Или можно выписать прямо сейчас на территории мемориального комплекса Александру Невскому и его дружине – невозмутимо продолжил инспектор – пенсионерам и ветеранам боевых действий бесплатно». «Сегодня, в воскресенье?» - не поверил я. «Да, по выходным у нас там работает девушка и выписывает пропуска».

Без пропуска – нельзя!

Ну, это кардинально меняет дело, ведь это рядом. Не стали мы терять драгоценное время, поблагодарили за информацию и незамедлительно отправились в указанное место. Я бывал в Самолве неоднократно, в том числе один раз и на мемориале, но в тёмное время суток и несмотря на то, что деревенские дороги были освещены, всё же с первого раза заехал не туда. Дорожные указатели не мешало бы иметь более яркие и чёткие.

Но, развернувшись, приехали куда надо, перед нами уже выстроилась очередь, как и сразу же за нами. Все, кто стоял на повороте, все здесь и собрались. Почти час мы потеряли, стоя в очереди и выписывая столь необходимые документы. За это время я успел рассмотреть величавый памятник Александру Невскому и его дружине. В мягком свете прожекторов, под лёгким слоем инея и снега весь комплекс смотрелся как-то по-особенному – грациозно и гармонично с зимней окружающей природой.

Познакомился и с экспозицией интерактивного музея мемориального комплекса, выписка пропусков именно в этом здании происходила, а также встретился с начальником охраны Ремдовского заказника Лазуткиным Андреем Александровичем. Приятное впечатление произвёл Андрей Александрович – спокойно и грамотно всем разъяснял требования к посещению заказника. Это, мол, не чья-то прихоть, а постановление правительства Российской Федерации № 1039 от 13.07.2020 года, в котором определён порядок посещений особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к коим государственный природный заказник «Ремдовский» и относится.

Плата невысокая, одноразовый пропуск (пребывание на территории заказника не более суток) стоит 150 рублей, многоразовый, с которым можно посещать заказник в течение трёх месяцев, стоит 250 рублей; оплатив 1000 рублей, вы получите пропуск действием на год. С некоторых категорий граждан РФ плата за посещение не взимается, но, и это особо подчеркнул начальник охраны, и они пропуска иметь обязаны. К таким категориям относятся граждане, проживающие или имеющие объекты недвижимости на территории заказника «Ремдовский», пенсионеры, ветераны боевых действий и некоторые другие, всего 17 категорий.

Искать свою рыбу

Получив пропуска (моё разрешение оказалось под № 000894), мы с нетерпением отправились в Путьково. Быстро собрались - и вперёд к заветным лункам. Вся ещё вчерашняя вода и снежная каша поверх льда замёрзла, идти было легко и даже не скользко, лёд опасений не вызывал. Через полчаса движения наши дорожки разошлись – мы с Дмитрием решили проверить ближнюю точку, лет семь назад там здорово клевало. Станислав с Константином с нашими доводами не согласились и, не останавливаясь, продолжили движение на пятый километр. Но некогда уловистая точка промолчала – и одна лунка «пустая», и пятая, и десятая. Такое бывает.

Ну что же, пойдём по направлению к товарищам, периодически будем сверлиться и искать свою рыбу. Я бурил лунки примерно через каждые пятьдесят метров, и уже больше часа рыбалки не было даже мало-мальской поклёвки. И тут в очередной лунке я даже взмахнуть рукой не успел, от неожиданности чуть удилище из руки не выронил – крепкий удар, подсечка - и толстый, почти трёхсотграммовый окунь оказался на льду. Хорош!

Тут же опускаю блесну - и опять удар, играть приманкой вновь не потребовалось. И второй окунь такой же красавец. И третий. А четвёртый и вовсе под четыреста грамм весом. Вот это лунка! Дмитрий заметил мои активные движения руками, прыгающую рыбу на льду и приблизился метров на двадцать. Но у меня сумасшедший клёв, а у него - ничего. «Да садись ты рядом, не стесняйся», - пригласил я его. Пока он подходил, пока устраивался, я успел выудить не менее десятка полосатых разбойников, и все отличного размера. Вот это клёв! Лучше не бывает.

Размер – не меньше сапога!

Но оказывается, бывает. Не успел мой товарищ опустить блесну, как тут же выудил хорошего окуня. И шесть или семь толстых окуней подряд. Но если у меня блесна доходила до дна и там сразу же следовала поклёвка, то у Дмитрия окунь хватал блесну на полпути ко дну, как выражаются рыболовы, клевало вполводы. Кучка его горбатых полосатиков стала расти быстрее моей. Но вскоре моя лунка компенсировала эту разницу – у меня клюнул настоящий горбач, окуняра великолепного размера. Мы с ним даже потягались туда-сюда несколько раз прежде, чем он оказался на льду. Ох и хорош! Размер – не меньше моего сапога! Через какое-то время и Дмитрий выудил «лаптя» в полосочку. Я не утерпел и подбежал помериться трофеями – не намного, но мой оказался крупнее.

Что это было?

Около часа продолжался великолепный клёв, не менее чем килограммов по шесть-семь за это время выловил каждый из нас. И что самое интересное – никаких других лунок мы больше не сверлили, так и сидели на одних и тех же, редко такое бывает. Крупный, злой окунь клевал – у товарища на тройнике разогнулся крючок, на моей блесне и вовсе один крюк отломился вместе с пластмассовой капелькой, пришлось заменить блесну. Но стали и паузы появляться, 2-3 окуня подряд поймаешь – 10-15 минут перерыв. И вдруг после одного из перекуров такой удар последовал на моей удочке, что я даже не поверил – неужели такое бывают? Это кто же там такой может быть?

Я отбросил в сторону удилку, перехватился руками за леску и ощутил сумасшедшие увесистые рывки – в одну сторону, в другую. Леска, врезаясь в ладони, едва не выскальзывала из рук, на третьем рывке она так натянулась, что не выдержала и звонко лопнула. Всё произошло так неожиданно и быстро, что я даже не успел сообразить, что и как мне нужно было сделать. Не более десяти секунд это продолжалось. Лишь успел привлечь внимание товарища: «Дима, смотри!» Эх, неправильно я действовал! Надо бы с каждым рывком отпускать леску, а не тянуть её на себя. И леска ведь не тонкая, 0,22 мм. Скорее всего там была огромная щука. Но какая? Кто ж её теперь знает. Надо было бы её помучить подольше. Ни разу зимой я ещё не встречал такого сопротивления. Но что теперь об этом говорить…

«Такой рыбалки у меня ещё не было»

Прицепил новую блесну. Щука, видать, всех окуней распугала, клёв надолго прекратился, и я принялся рядом сверлить новые лунки. Пробурил пять или шесть и лишь в одной выудил некрупного окунька. Минут через двадцать вернулся на «золотую» лунку и… рукам-глазам своим не верю, как будто началось всё сначала – ещё с десяток окуней подряд поймал, почти не взмахивая удилищем. И у Дмитрия такая же картина, но он ограничился лишь одной дополнительной лункой.

Через час вернулись Стас и Костя. Они тоже подловили полосатой рыбки. Но когда увидели наш улов и размер нашего окуня, то немножко взгрустнули. В итоге улов Дмитрия оказался в нашей компании самым большим, наверное килограммов пятнадцать он поймал: «Такой окунёвой зимней рыбалки у меня ещё никогда не было», - резюмировал наш товарищ. И мне грех жаловаться, если я и отстал от товарища, то килограмма на два.

Великолепная рыбалка, отличный улов. Спасибо, Тёплое озеро.

P. S. 1. Ни при въезде на территорию государственного природного заказника «Ремдовский», ни вокруг него, ни на гдовской автомобильной дороге нет никаких аншлагов, предупреждений или объявлений о том, что въезд без пропуска-разрешения запрещён (по аналогии с пограничной зоной). Основные посетители заказника – это жители города Пскова, но вот пропуск выписать можно лишь в Себеже или Самолве. Неужели и в областном центре это нельзя организовать?

2. Крепко заразившись путьковской рыбалкой, мы ещё трижды за январь побывали в этих славных местах. И неподъёмные рыбины цеплялись за наши блёсна, и лески рвались, и радость была, и огорчения. Но обо всём этом - в следующем выпуске рыболовной странички.