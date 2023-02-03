Wildberries запретит продажу вейпов и курительных смесей на площадке

13:08, 03 февраля 2023, ПАИ

Маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запретит на своей площадке продажу вейпов, жидкостей для них, а также курительных смесей, в том числе безникотиновых, сообщает компания.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили 31 января в договоре-оферте, с 7 февраля они вступят в силу», — говорится в сообщении.

Площадка считает данную продукцию потенциально опасной для клиентов, уточняет агентство «Прайм».