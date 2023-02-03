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Общество

Пскович пожаловался в КС из-за приравнивания его квартиры к гостинице

Конституционный суд (КС) 7 февраля рассмотрит жалобу псковича, который сдавал квартиру посуточно. Он считает, что ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса, которая запрещает размещать в жилых помещениях гостиницы, ограничивает его права, сообщили в пресс-службе суда. 

«Предприниматель Павел Бахирев просит проверить конституционность части 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ. По мнению заявителя, эта норма не соответствует Конституции РФ в той мере, в какой она по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, в силу своей неопределенности, допускает возможность приравнивать посуточный наём квартиры к оказанию гостиничных услуг», — уточнили в пресс-службе КС РФ.

У Ольги Бахиревой с мужем — однушка в центре Пскова. Покупая ее больше года назад, они планировали, что смогут сдавать квартиру и получать с этого доход. В семье подрастают трое детей, и сдача жилья внаём — хорошее финансовое подспорье. Пскович сдавал принадлежащую ему квартиру в центре города, в том числе – в посуточный наём. С получаемого дохода он уплачивал налог по упрощенной системе налогообложения.

«Квартира находится в многоквартирном доме, в нежилой фонд не переведена, не имеет отдельного входа, и её активная эксплуатация третьими лицами создала неудобства соседям. В суде жители дома утверждали, что в сдаваемой квартире устраивались шумные, в том числе ночные увеселительные мероприятия, по фактам противоправного поведения посетителей неоднократно вызывалась полиция, а активное использование помещений общей собственности многочисленными посторонними гражданами представляет угрозу безопасности для жизни и жилища», – приводит пресс-служба КС РФ обстоятельства, описанные в жалобе.

В итоге решением суда Бахиреву запретили использовать принадлежащую ему квартиру для предоставления услуг, признанных гостиничными. Псковичи, пытаясь отстоять свои права в сдаче квартиры посуточно, прошли все возможные уровни российской судебной системы. Последнее слово оставалось за Верховным судом, но тот не встал на их сторону. Чем и кому это грозит, разбирался «АиФ-Псков».

 

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