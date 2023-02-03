Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире

17:06, 03 февраля 2023, ПАИ

Промежуточные итоги догазификации в 2022 году подвёл генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников в эфире телеканала «Россия 24», а также озвучил перспективы газификации Псковской области и ответил на вопросы телезрителей.

В частности, их интересовали условия газификации СНТ, сроки подключения домовладений и газификации населенных пунктов, наличие льгот для участников догазификации, правила и способы подачи заявок.

«Такая обратная связь очень нужна и важна для нас. Всего поступило около 600 обращений, все они переданы в службу догазификации. В ближайшее время все заявители получат ответы на свои вопросы», - отметил Олег Басников.