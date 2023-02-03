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Общество

Состоялось заседание регионального штаба по газификации Псковской области

Заседание регионального штаба по газификации Псковской области состоялось сегодня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Игорь Шатурный, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Псковской области.

«В наступившем году мы продолжаем мероприятия по догазификации, не сбавляя темпа. С главами районов согласованы и подписаны пообъектные планы-графики на этот год с учетом корректировки в связи с меняющимся количеством заявок. Для выполнения задач по догазификации сформировано 13 бригад из сотрудников «Газпром газораспределение Псков», а также привлечено 50 строительно-монтажных бригад подрядных организаций – всего на этапах строительства задействовано более 200 человек», - отметил Олег Басников.

В настоящее время протяженность построенных в рамках догазификации сетей составляет более 180 километров. Кроме того, в области действуют меры социальной поддержки граждан при догазификации. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина увеличены выплаты или компенсация затрат до 100 тысяч рублей и расширен перечень льготных категорий.

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