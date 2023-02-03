Умер модельер Пако Рабан

17:08, 03 февраля 2023, ПАИ

Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет, сообщает WWD.

Пако Рабан (при рождении Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился 18 февраля 1934 года и стал известен миру в 1960-е годы.

Архитектор по образованию, Рабан еще во время учебы начал экспериментировать с материалами, делая бижутерию собственного дизайна для дома Баленсиаги, где работала его мать.

Затем он начал создавать собственные платья, экспериментируя с материалами и используя знания об архитектуре.

Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже – одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. В своих коллекциях он использовал геометрические прогрессии, экспериментировал с комбинированием всевозможных материалов. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи, пластика и металла с добавлением сухих цветов и кружева.

В 1967 году Рабан основал собственный дом моды.