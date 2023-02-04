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Тимофеевские морозы наступили по народному календарю

В этот день отмечаются именины Тимофея — в память о святом Тимофее, ученике апостола Павла. Об этом сообщает портал calend.ru.

Своё народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», — говорили на Руси). Несмотря на то что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь неслучайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди — Тимофея дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз запотевают стёкла — это к потеплению; если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться ещё долго. Также смотрели на небо: если видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

В этот день, как и в другие дни-полузимники, проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет».

А вот девушки-рукодельницы в этот день веселились — катались с горок на донцах, на которых пряли лён и шерсть. При этом смотрели, кто дальше прокатится — у той в хозяйстве и лён уродится.

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