Нейросеть сгенерировала облик Пскова
Нейросеть сгенерировала облик Пскова. Изображениями поделилась группа «Моя Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Мы попросили у нейросети показать, каким она видит Псков. Как вам? Узнали?» — говорится в сообщении.
Нейронная сеть — это компьютерная программа, которая работает по принципу человеческого мозга, то есть прогоняет входные данные через систему «нейронов». В настоящее время нейросети используют для создания реалистичных изображений и рисунков.
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