Нейросеть сгенерировала облик Пскова

16:20, 04 февраля 2023, ПАИ

Нейросеть сгенерировала облик Пскова. Изображениями поделилась группа «Моя Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы попросили у нейросети показать, каким она видит Псков. Как вам? Узнали?» — говорится в сообщении.

Нейронная сеть — это компьютерная программа, которая работает по принципу человеческого мозга, то есть прогоняет входные данные через систему «нейронов». В настоящее время нейросети используют для создания реалистичных изображений и рисунков.