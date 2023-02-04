Эстонцы впадают в кому из-за нового наркотика
Новый наркотик, который стал причиной многих смертей в США и унёс жизни 30 эстонцев, появился в Эстонии в прошлом году. Об этом сообщается в Telegram-канале BALTNEWS со ссылкой на газету Eesti Päevaleht.
Синтетический опиоид в десять раз сильнее препарата, который используется в анестезиологии. Однако в его составе содержится химическое вещество, лишающее человека сознания и провоцирующее язвы.
Эстонские врачи скорой помощи рассказывают о случаях передозировки, когда быстродействующее противоядие не приводило человека в сознание. Не действует даже пятикратная доза данного препарата, отмечают они.
Кроме того, в Эстонии резко выросла смертность от передозировки наркотиков. 38 % летальных исходов связаны с употреблением синтетических опиоидов.
Преподаватель из Великих Лук стала амбассадором Всероссийского форума классных руководителей