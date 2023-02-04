Гдов отмечает 79-ю годовщину освобождения от фашистов
79-ю годовщину освобождения от фашистов отмечает сегодня Гдов, сообщает газета «Гдовская заря».
«Важная дата и память о героях Великой Отечественной войны сегодня вновь собрали земляков и гостей города на площади 25-го Октября. В эту субботу Гдов отмечает 79-ю годовщину освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении.
Город, по воспоминаниям современников, превратился в руины после захвата врагом: из имеющихся до войны 640 зданий уцелело чуть больше 30. Невероятным трудом гдовичи годами восстанавливали город.
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